Hønsesnak og hanegal i Stoholm

Hvorfor bugner det danske sprog af hønseudtryk og hvad er det, vi kan lære om os selv ved at kigge ind i hønsegården?

Torsdag den 12. april er der lagt op til en uhøjtidelig aften sat sammen af fællessang, musik, fortællinger, humoristiske hønsemalerier og ikke mindst det danske sprogs mange hønseudtryk.

Sammen med journalist og kunstner Anni Gamborg og hendes musikalske makker Else Marie Drost får vi fortalt en nok uvidenskabelig, men ikke helt usand fortælling om hønsenes og menneskenes fantastiske og fortravlede liv fra vugge til grav.

De to arter har nemlig en del til fælles i hvert fald ifølge aftenens foredragsholdere.

Foredraget er både for mænd og kvinder og Anni og Else Marie har fortalt, at de nyder, når mange mødes og synger med hver sit næb. Undervejs i foredraget sørger samarbejdspartnerne bag foredraget for lidt godt til ganen.

Foredraget foregår i Stoholm Kirkecenter og billetter kan købes på bibliotekerne i Viborg Kommune eller via viborgbib.dk. Er der overskydende billetter sælges de ved døren.

Bag arrangementet står Stoholm Menighedsråd, Borgerforeningen Trivselspiloterne, Sport på Tværs og Stoholm Bibliotek.