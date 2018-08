Han er ord- og møbelsnedker

FJENDS Åndrig som Aakjær - skarp som Jens Langkniv.

Henrik Bagge manglede ikke selvtillid og humor, da han skrev en ansøgning til stillingen som Fjends Folkeblads nye redaktør.

Og inden han blev kaldt til den samtale, der åbnede døren til jobbet, tog han faktisk til Fjends - for at lede efter en bolig.

- Jeg var da ikke sikker på, at jeg ville få jobbet. Men jeg var sikker på, at jeg ville have det, siger Henrik Bagge, som fra august har sat sig i redaktørstolen for at afløse Anne Kirstine Hansen.

Han endte med at finde et rækkehus midt i byen.

- Dejligt centralt. Hvis man vil være en del af det lokale liv og skal vinkle og prioritere tingene, er det vigtigt, at man selv mærker livet her i lokalsamfundet, siger Henrik Bagge, der med sine 50 år har været langt omkring i sit liv.

Han er vokset op i et lille samfund i Vestjylland, blev oprindeligt uddannet markedsføringsøkonom, men har arbejdet i en snes år som maskinsnedker og møbelsnedker.

Men da han i forbindelse med krisen i 2011 mistede sit job, tog han sin arbejdssituation op til overvejelse.

- Godt nok fortalte min dansklærer mig i 5. klasse, at jeg burde blive journalist. Jeg havde skrevet en stil om en skoleklasse på skitur med en massemorder. Den blev trykt i Kirkebladet. Men jeg ville nu hellere være postbud dengang. Men ideen om journalistik dukkede alligevel op i 2011, fortæller Henrik Bagge, der som 43-årig startede på journalistuddannelsen og siden har arbejdet på blandt andet Århus Stiftstidende og Dagbladet Holstebro.

Hvorfor vælge en ugeavis i et lille samfund - spørger man per automatik?

- Jeg har boet det meste af mit liv i et lille samfund, og jeg foretrækker provinsen. Jo mindre - jo bedre. Hvis man en fredag vil på bodega og rafle eller spille kort og skal finde nogen at lege med, er man nødt til at lege med nogen, som ikke ligner en selv. Min omgangskreds har altid indeholdt både direktører og bistandsklienter, venstrefløjsfolk og folk fra højrefløjen. Det med at diversiteten foregår i storbyer er en stor løgn. Det er ude på landet, mangfoldigheden lever og har det godt.

Henrik Bagge ser store fordele ved de små lokale ugeaviser.

- Det er jo ikke landsdækkende stof, man læser her. Det er det hyperlokale, og i den journalistiske verden, har den form for journalistik vundet indpas igen, siger Bagge, der glæder sig til at skrive om stort og småt i Folkebladets område - og gerne med en humoristisk pen.

- Min ambition er, at folk vil læse og bruge, debattere med og om avisen - og ikke bare bruge den til at tænde op i brændeovnen med. Jeg vil gerne bruge mig selv i mine artikler, lægge personlighed i dem. Jeg glæder mig til at møde folk. Fjends virker - efter mine få uger her - ikke bare som en konstruktion eller et levn efter kommunesammenlægningen, men som et sted med en identitet og en folkesjæl. Den identitet er ugeavisen en vigtig del af.

Derfor denne opfordring fra folkebladets redaktion:

Brug os - hvis I vil have en aktiv lokalavis i området.