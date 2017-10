Hans Tausens Alle i Viborg bliver indviet

En af Viborgs mest befærdede veje får tirsdag den 31. oktober nyt navn. Det sker, når Biskop Henrik Stubkjær og borgmester Torsten Nielsen står i spidsen for en festlig navngivning af Hans Tausens Alle. Det drejer sig om vejstykket på den nuværende Randersvej mellem den ovale rundkørsel og krydset Sct. Ibs Gade, Ll. Sct. Mikkels Gade og Sct. Mathias Gade.

Idémanden til navnet er biskop Henrik Stubkjær, og navneskiftet sker i år i anledningen af fejringen af reformationsjubilæet.

- Hans Tausens Alle kommer til at gå fra Bisp Gunnars Vej i området fra det gamle katolske bispesæde i Asmild Kloster til den lutherske Domkirke og fortæller historien om, hvordan Viborg gennem Tausens prædikener, som den første by i Kongeriget Danmark, fik kongens tilladelse til at gå over til den lutherske tro og dermed satte reformationen i gang i Danmark. Hans Tausens Alle forbinder historie og nutid i Viborg, og vidner om Viborgs centrale betydning for Udviklingen i Danmark, fortæller Henrik Stubkjær.

Allersmukkeste indfaldsvej

Viborg Kommunes borgmester, Torsten Nielsen, er glad for at det cirka 900 meter lange stykke vej får nyt navn:

- jeg glæder mig over, at Teknisk Udvalg vedtog forslaget fra vores biskop. Netop strækningen fra den ovale rundkørsel, ned over søerne og kikket op mod Viborg Domkirke er den allersmukkeste indfaldsvej til Viborg midtby. Derfor er det også passende, at strækningen får et flot navn, der samtidigt ærer Hans Tausen for den store betydning, han har haft for Viborg og for hans medvirken til at gøre byen kendt og en del af danmarkshistorien.

Hans Tausens Alle får sit navn tirsdag den 31. oktober - samme dag Viborg Stift fejrer 500 året for reformationen. Det sker med blandt andet en stor reformationsgudstjeneste i Viborg Domkirke og plantning af H.M. Dronning Margrethe II's Reformations-eg på Nytorv.

Hans Tausen (1494 - 1561) var en dansk munk, der i et par år studerede i Wittenberg, hvor han sugede til sig af Martin Luthers lære.

Tilbage i Danmark kommer Hans Tausen til Johanitterne i Viborg i 1525, hvor han begynder at prædike læren fra Luther. Hans prædikerne møder megen modstand hos den katolske kirke, der på et tidspunkt forsøger at få Hans Tausen dømt som kætter og forræder. Men kong Frederik den 1 griber ind og gør ham i foråret 1526 til sin personlige præst med pligt til at forkynde evangeliet i Viborg.

Hans Tausen og hans prædikener bliver utrolig populære, og gennem de kommende år tvinger han og byens borgere den katolske kirke i Viborg i knæ.

I 1530 bliver Viborg Domkirke også luthersk, og den katolske biskop Jørgen Friis bliver jaget ud af byen for altid. Som den første by i kongeriget Danmark er Viborg nu helt og aldeles luthersk.

Men Hans Tausen er allerede i 1529 rejst fra Viborg, og han slutter som luthersk biskop de sidste 19 år af sit liv i Ribe, hvor han dør i 1561.