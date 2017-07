Har du styr på din vandhund?

Hedeslag sker hyppigt hos hunde om sommeren, og en måde at afhjælpe varmen er ved at lægge gåturen i de kølige timer tidligt om morgenen eller sent om aftenen. Du kan også tage et smut til havet for at nedkøle hunden. Stranden er nemlig et godt sted at tage hunden med, hvis den nyder en tur i bølgerne, fortæller direktør i Agria Dyreforsikring, Sonja Karaoglan:

På stranden er der nye indtryk, der stimulerer hundens sanser - fx lugtesansen. Hundens lugtesans er 2.400.000 gange bedre end menneskets, og faktisk bruger hunden 30% af dens hjernekapacitet på denne sans. Samtidig kan du give hunden en tur i havet, så den bliver kølet ned i varmen.

Husk strand-reglerne

Tager du hunden med på stranden, så husk, at der er regler for, hvordan I må færdes.

Det er tilladt for hunde at bade på 97 procent af den danske kyststrækning, men hold øje med det blå flag, der findes på 3 procent af danske strande. Det blå flag symboliserer, at du ikke må have hunden med på netop denne strand. Førerhunde og andre hunde på arbejde er dog undtaget dette forbud.

Selvom det er fristende at tage snoren af halsbåndet, så husk, at det er lovpligtigt at have hunde i snor mellem den 1. april og 1. oktober på offentlige strande. Der er dog nogle få strande, der er undtaget af denne regel, se hvilke på hundeskovene.dk.

Strandtur med hunden er sjov og stimulerende, men den indeholder også faremomenter, forklarer Sonja Karaoglan, der især fremhæver de blågrønne alger, der kommer, når temperaturen stiger i havet.

Blågrønne alger lever bedst i august, september og nogle gange helt til oktober. De høje vandtemperaturer og stille vejr fremmer væksten af algerne, som kan vokse eksplosivt, hvis vejret er godt.

Når hunden kaster sig ud i bølgerne, sluger den ofte lidt vand. Det kan være meget farligt for hunden, hvis den drikker vand med højt indhold af blågrønne alger, da algerne forgifter hunden, forklarer Sonja Karaoglan:

Det bedste er at undgå, at din hund bader i algefyldt vand. Hvis du opdager, at din hund alligevel har badet i vand med mange alger, er det vigtigt, at du kører den direkte til dyrlægen. De giftstoffer, som blågrønne alger producerer i hundens krop, kan give lammelse af musklerne, indre blødninger, og i værste fald kan hunden dø. Hvis din hund er blevet forgiftet, og den overlever de første to døgn er fremtiden dog god for din hund. Desværre overlever mange hunde ikke at blive forgiftet.

Det er ikke kun ved havet, du kan støde på blågrønne alger også i søer og vandløb lurer faren. Virker vandet grumset, og er der sig skum på overfladen, så er det et tegn på alger.