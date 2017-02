Harekillinger i nød, når de håndteres af mennesker

Harekillinger er nogle af forårets første dyreunger og kan fra februar let spottes i landskabet, da planterne ikke er begyndt at spire endnu. Mange velmenende mennesker opfatter en enlig harekilling som nødstedt og tager ungen under armen og tror, at de redder en forældreløs harekilling.

Når folk tager små harekillinger med hjem, så gør de i mange tilfælde en sund og tryg harekilling forældreløs og stresset. Det er meget vigtigt, at man lader dem være, hvis ikke de er skadet, da en harekilling kan dø af at blive håndteret af mennesker, understreger Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.

De er alene, ikke forældreløse

Efter en hare har født sit kuld unger, forlader den stedet, og ungerne færdes derefter på egen hånd. n gang om dagen efter solnedgang møder både mor og harekillinger op på fødestedet, og her giver moren mælk til sine unger i nogle få minutter.

Harekillinger gemmer sig omkring det sted, de blev født, i en radius på op til 100 meter. De færdes altså på egen hånd helt fra begyndelsen, hvilket betyder, at en enlig harekilling ikke er i nød eller forældreløs, men bare gemmer sig eller er på vej hen at få mælk hos moren, forklarer Michael Carlsen.

Dyrenes Beskyttelse anbefaler:

Lad harekillingerne være hvis ikke de er skadet, da det er helt normalt, at de opholder sig alene.

Hvis en harekilling er blevet hjembragt, så bør den genudsættes det sted, hvor den blev fundet. Skulle det være problematisk at finde det præcise sted, så er det tilstrækkeligt, hvis blot det er nogenlunde - harekillinger kan sagtens finde vej.

Har en harekilling synlige skader eller er blevet bragt hjem af hunden eller katten, så bør man ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 for vejledning om håndtering af harekillingen.