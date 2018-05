Harmonikasammenstød i Sjørup

Ikke mindre end fire biler var involveret, da der fredag eftermiddag,kort efter klokken 17.00, skete et færdselsuheld på Holstebrovej i Sjørup.

Uheldet skete, da en 37-årig kvinde fra Norge holdt stille på kørebanen for at svinge. Det opdagede en 23-årig mand, som kørte bagved, for sent, og han kørte derfor op i den ventende bil. Bagved den 23-årige kørte en 21-årig bilist fra Brande og bag ved den 21-årige var endnu en bil ført af en 29-årig. De to biler ramte også ind i de to forankørende biler, der allerede var stødt sammen.

Hastigheden var lav og ingen af de involverede personer kom alvorligt til skade. Til gengæld var der materiel skade og et meget stort oprydningsarbejde, der betød at kørebanen for en tid var spærret i begge retninger.