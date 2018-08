Hej lille ven, velkommen til skolen

STOHOLM Måske har du glemt det, men det kan være en ret overvældende oplevelse at møde op til skolestart for allerførste gang.

På Stoholm Skole har man derfor i år grebet skolestarten for de nye i 0. klasse an på en helt frisk måde.

I et forsøg på at skabe maksimal tryghed fra dag et, blev de nye elever denne gang taget kærligt imod af 6. klasses skolepatrulje, som også havde en lille gave med til hver.

Ifølge lærer Jakob Bonde Christensen er der så også den sidegevinst, at skolepatruljen dermed lærer noget om at tage ansvar fra dag et.

Og indenfor fortsatte den varme velkomst, da de nye børn med deres forældre i hånden blev ført igennem en fornem og festlig flagalle bestående af mange af skolens øvrige børn, inden de nu skal lære en ny verden og hinanden at kende.