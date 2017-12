Helikopter måler undergrunden i Fjends

En mystisk helikopter med et stativ hængende under sig kan i disse uger ses i luften over Fjends. Mærkeligt ser det ud men der er en interessant forklaring.

Helikopteren er nemlig på arbejde for Miljøministeriet. Ved hjælp af en snedig anordning kan undersøgelsen give en bedre viden om, hvordan området er bygget op rent geologisk og samtidig kan man få et bedre billede af, hvor godt grundvandet er beskyttet.

Under overflyvninger i cirka 50 meters høje kan helikopterens udstyr skanne jorden ned til en dybde af cirka 200 - 250 meter. Målerudstyret hænger under helikopteren i en højde af 25 til 30 meters højde og hvert område overflyves en gang, langs linjer med 150 - 200 meters mellemrum.

Man bestræber sig på at undgå at flyve over bygninger, husdyrhold og mennesker. Det er enkelte gange sket, at den støj, der opstår, når helikopteren er i nærheden har generet husdyr - især heste.