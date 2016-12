Henning vil løbe 1000 kilometer i Italien

Henning Bechmann fra Stoholm sætter sig selv et nyt mål, når han i 2017 vil drage ud på et stort løb igen. I 2016 var det Norge, hans løb foregik i. Men nu trækker han igen sydpå.

Hans nye løbeprojekt vil til sommer bringe ham til Italien, hvor han vil løbe fra grænsen til Schweiz og helt til Rom - en tur på ikke mindre end 1.006 km. En løbe-tur på 17 dage - formentlig med rundt regnet 60 km. dagligt, dag efter dag:

- Dette er min femte lange trail tour. De tre første var en form for triologi, idet jeg næsten fra start var klar over, hvilke ture der fulgte efter.

- Derefter var der tænkepause, inden jeg havde fire nye projekter, som helst skulle udmønte sig i blot en, der så skulle løbes i 2016. De fire projekter kunne dog kun skæres ned til tre, hvorved der faktisk blev tale om en ny triologi. Sidste års Gudbrandsdalen trail tour 2016 i Norge blev således den første.

- Nu gælder det så den anden i rækken, der startes ved Great St. Bernard Pass i 2.473 meters højde på grænsen mellem Schweiz og Italien, går ud mod Middelhavet, gennem Toscana, for så at slutte storslået af i prægtige Rom. En tour, der formentlig bringer mig gennem bjerge, sydlandsk charme, idylliske landsbyer og alt det vi kender fra de sydlige himmelstrøg.

- Starten kan være problematisk, da bjergpasset kan være lukket af sne. Jeg forventer at skulle starte touren et tidspunkt i juni 2017. Sidste år blev passet først åbnet den 15. juni - og hvem ved, hvornår det åbnes i 2017. Derfor skal starten helst ske så sent på året som muligt. Omvendt afholdes Rom Marathon i april måned af hensyn til varmen. Her skal løb helst foregå noget tidligere på året. Der er derfor et paradoks, der kan være svært at løse.

Konceptet for Hennings trail tours er:

-Så lidt planlægning som muligt, heller ikke overnatninger.

-Bære al egen oppakning, i det hele taget klare sig selv.

-Ingen udlagte depoter, ingen følgebil.

-Frihed er nøgleord, ligesom hengivenhed til naturen og det simple liv.

Hans store løbe-pojekter har indtil videre bestået af følgende:

I 2013: 535 km. Fra Skagen til grænsen ved Vesterhavet i strandsand og Vestkyststien bag klitterne.

I 2014: 538 km. Fra Viborg til Hamburg med mine børn på cykel. På Hærvejen i Danmark og herefter Oksestien i Tyskland.

I 2015: 760 km. Fra St. Saint Pied De Port i Frankrig til Santiago De Compostela på den velkendte vandrerute Caminoen.

I 2016: 738 km. Fra Oslo til Trondheim I Norge. Benhård og vanskelig tur i ufremkommelig norsk natur.

Henning kalder ikke sig selv ultra-løber, selv om andre nok vil mene, at han er det. Han sætter bare pris på at kunne løbe frit - selv at kunne bestemme sin tid. At kunne nyde naturen i sit eget tempo.