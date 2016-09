Hennings hårdeste løb indtil nu

- Hvad blev det for en sidste etape man skulle ud på i dag? Passede km-tallet eller blev det så lang en omgang, at der måtte en dag mere til? Ifølge omgivelserne skulle der være 58 km. tilbage, hvilket vil være perfekt. Min nygifte italienske overnatningskammerat gættede på 75 km. - og jeg selv på 70 km.

Jeg havde jo overnattet i en skytteforenings klublokaler langt ude i skoven, så dagen startede med en mark med adskillige dådyr. Kort derfra diskede ruten også op med en anden kendt ret. Mosevand. Mosevand i lange baner. Faktisk så meget, det ikke var til at komme uden om. Så fra dagens start stod den på mosevand til op over anklerne i en stiv halv time, før jeg var igennem. Og så var det koldt. Rigtig koldt. Det gav naturligvis våde sko og strømper, men det havde man jo så også en hel dag at kæmpe med bagefter.

Opløste fødder

Så det var med endnu mere forkomne og opløste fødder, jeg endelig ankom til Trondheim. Det endte med 64 km og dermed overkommelig på 1 dag. Jeg havde lidt et tidspres, da jeg gerne officielt vil være indskrevet som være ankommet i dag og have beviset for gennemførsel i dag. Det sker på pilgrimskontoret, der lukkede 18.00. Jeg ankom 17.20. Man mente det var det hurtigste nogen havde gennemført strækningen på nogensinde - men det ville man lige blive helt sikker på. Jeg løb den jo også.

Man er glad lige når man har afsluttet sådan en mundfuld - men tankerne går ellers direkte ned på ens ømme fødder, om at få dem frigjort for våde sko og strømper og give dem noget tiltrængt comfort. Noget de ikke har haft længe.

En stor sejr

Først når det hele har lagt sig en smule og man kommer op til sengen ved pilgrimskontoret, kommer sejrens brusen indover en. Normalt ville jeg beskrive det som en gennemførelse af en trail tour, men ikke denne gang. Det her er en sejr. Jeg har virkelig kæmpet en række kampe denne gang og nu endelig vundet over dem alle.

Skal vi se bort fra alle prøvelserne, så har Norge en fantastisk flot natur - den der også har bragt mig herop.

Højdepunkter

Tourens højdepunkter har været

- mødet med første vandfald nord for Oslo, som der kom mange flere af.

- udsigtspunkterne ved Sundvollen, hvor jeg blandt andet så Ytøya.

- mødet med Norges største sø, Mjøsa, og stierne omkring.

- privat overnatning i Fårberg med varme, omsorg og interesse for den man lukkede ind.

- golde Dovre Fjeld i blæst og regn, der alligevel ikke kunne spolere oplevelsen af dette særegne terræn.

- dybsindige samtaler med min italienske overnatningskammerat.

Det er dog ikke en rute, jeg kan anbefale til andre. Den er simpelthen for krævende og virker ikke helt opdateret endnu. For mig blev det en prøvelse i modgang på sådan en løbetur - for det er jo kun en fritidsudfoldelse, skal vi huske på. Jeg synes, jeg blev ved med igen og igen at tænke positivt og fremadrettet. Jeg så nok mig selv som den, der godt kunne finde på at bande det hele langt væk og blive negativ, når prøvelserne blev store, men det skete ikke. Jeg blev lidt klogere på mig selv, da jeg blev presset lidt længere ud.

Det er klart den hårdeste trail-tour, jeg har været på. Jeg gennemførte den ikke blot. Jeg vandt over den!