Henriette sælger gin, tonic og rosé som aldrig før

HANDEL Hun så rigtigt, da hun købte masser af gin, tonic og rosé hjem til butikken. For det går som vand i Sahara.

Henriette Nielsen fra best by Henriette i Stoholm kan tydeligt aflæse vejret i mange af de ting, som hun har solgt mest af denne sommer. Hun er således i gang med palle nummer tre af ros til kunderne denne sommer. Hun har en del forskellige at vælge mellem, så der er noget for enhver smag.

Og det med noget for enhver smag kan man faktisk sige om hele Henriettes butik. Der er et bredt udvalg af produkter.

Vin og spiritus fylder en del i butikken. Og Henriette er klar med gode råd til hvilke vine og hvilken slags spiritus, der passer sig til hvad.

Hun sælger også chokolader fra Summerbird, delikatesse-lakridser fra Johan Blow, spændende krydderier, granola og olier.

Henriette tilbyder også keramik, termokrus, lanterner, små højttalere og strømforsyning til mobilen.

Pleje-produkter til hænder og fødder står der også på hylderne hos best by Henriette.

Man kan finde et stort udvalg i både the og kaffe. Der er en ny type espresso-kaffe, som blandes op i mælk - og så har man en lækker is-kaffe.

Henriette vil gerne kunne tilbyde mange typer af lækre produkter, som man kan forkæle sig selv med - eller give som gave:

- Lige nu er der mange, der kommer og skal bruge en lille gave til den, der har været hunde- og katte-passer eller vandet blomster for andre i ferien, fortæller Henriette.

Hun har valgt at holde åbent alle sommeruger - med undtagelse af uge 29. Men så har hun valgt at holde åbent tre dage om ugen - torsdag, fredag og lørdag de andre sommeruger:

- Og det har virket rigtig fint. Kunderne har været glade for, at jeg ikke har haft lukket flere uger i træk, siger Henritte Nielsen.

På lørdag er hun en af de lokale Stoholm-butikker, der graver et godt tilbud frem til kunderne. Og lur mig om det ikke har noget at gøre med rosé vin.