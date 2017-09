Her gÃ¥r man ikke ned pÃ¥ hverken kaffe eller udstyr

På de fleste arbejdsplader er kaffemaskinen en af de vigtigste medarbejdere. Vi danskere kører langt på literen, hvis vi bare får hældt noget kaffe på motoren hen over dagen.

Det ved man alt om hos kaffegrossisten Meny Kaffe i Mønsted, som er en af i alt 16 selvstændige virksomheder i Danmark med samme navn og med fælles markedsføring og indkøb.

Historien bag Meny Kaffe rækker helt tilbage til 70erne, hvor filosofien hele tiden har været at være tæt på kunderne.

- Det nytter ikke noget, at vi først kan komme forbi engang i næste uge, hvis kaffemaskinen pludselig svigter. Som teknikere og leverandører af kaffe skal vi befinde os i nærområdet hele tiden og kunne hjælpe kunden helst samme dag eller allersenest dagen efter. Det gælder også, når vi skal levere varer. Man har også bevidst fravalgt at bruge fragtmænd, men kører selv de fast vareture ud til kunderne.

Det er altsammen med til at give den direkte kontakt og styrke relationen mellem kunde og virksomhed. Vi tror på, at det lige præcist er den nærhed, der har gjort, at vi med årene har fået en stor loyal kundekreds, fortæller Rasmus Jønsson, som er den ene af tre indehavere af Meny Kaffe i Mønsted. Han er søn af Kristian Jønsson, der var med til at grundlægge Meny Kaffe i Mønsted i 1971 og stadig en af de tre medejere. Firmaet har her i 2017 otte ansatte.

