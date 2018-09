Her har de ikke hørt om regneark

SPARKÆR Lørdag var der igen fest i Sparkær.

Det er der efterhånden hveranden dag for tiden.

Denne gang var anledningen, at byen skulle have overrakt den præmie på 50.000 kroner, som man var blevet fundet værdig til at modtage som vinder af konkurrencen Årets Lokalområde i Viborg Kommune.

Det var man, fordi man sidste søndag holdt fest Sparkær-style, da Landdistriktsudvalget var på tur til Stoholm, Sparkær og Skals for at se nærmere på, hvad de tre nominerede byer mere præcist havde at byde på.

Og resten af ugen kunne man så fejre, at man havde vundet, efter formand for Landdistriktsudvalget Mette Nielsen (S) mandag morgen havde afsløret det for åben mikrofon på Radio Viborg.

Lørdag var hun og det meste af udvalget så tilbage i Sparkær for at overrække de håndgribelige beviser på titlen som Årets Lokalområde 2018.

Ud over den dejlige check på 50.000 kroner fulgte der også en stor sten med indgravering med.

Video: Se her, hvad pengene skal bruges til

Blæser på regneark

- I har X-faktor, kunne Mette Nielsen slå fast over for et publikum, der talte en stor del af byens godt 600 indbyggere.

- I gør som det passer jer. På den gode måde. I trodser regneark og alt det der. I har sikkert mødt mange, der har beregnet, at det ikke hænger sammen. At det ikke kan lade sig gøre. Det blæser I på, sagde Mette Nielsen og henviste blandt andet til købmanden, som byens borgere for to år siden fik op at stå igen, og som trives, selv om indbyggertallet egentlig ikke rigtig berettiger til det.

Herefter tog Lone Sørensen fra Sparkær Lokalråd ordet og takkede kommunen for initiativet.

- Man må nok sige, at en sådan konkurrence får det bedste frem i os, sagde Lone Sørensen og takkede samtidig for værdig modstand til Stoholm og Skals, som begge havde repræsentanter til stede for at modtage andenpræmien på 25.000 kroner.

Og herefter skete der noget, som åbenbart er typisk for Sparkær, og som i 2018 har gjort byen til Årets Lokalområde.

Her er der altid nogen, der går foran, og så følger de andre efter.

Denne lørdag var det Lokalrådets Anne Højgaard, der steppede op til mikrofonen, hvor hun ganske uforfærdet og aldeles a cappella gik i gang med at hylde byen med Helge Engelbrechts Lad Det Leve, inden også resten af byen stemte i.

Video: Hør Anne Højgaard og Sparkær-borgerne hylde deres by med sangen Lad Det Leve.