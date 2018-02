Historisk foredrag om jordemødre i Fjends

Datidens jordemødre hørte ikke til blandt de mindst farverige personer i lokalsamfundet, og derfor venter der en spændende aften, når Magne Juhl med vid og bid vil øse ud af sin omfangsrige viden om emnet i Den gamle Rådhussal på Stoholm Bibliotek torsdag den 22. februar.

Magne Juhl, der er tidligere overlæge ved Viborg Sygehus, fortæller at om nogle jordemødre er der spændende historier, hvor også det overnaturlige er hæftet på dem. Der berettes om uddannelsen af jordemødre generelt og de lokale jordemødre omtales bredere. Datidens jordemødre blev uddannet i København, men på grund af stor mangel på jordemødre blev der i nogle få år uddannet i Ribe og Viborg. Magne Juhl har blandt andet fundet et lærebrev for jordemoder Kirstine Nielsdatter Hjort, der i 1796 fik sit bevis.

Han nævner også romanen En dødsnat af Marie Bregendal, der handler om en fødsel i Fly. I bogen er der en realistisk beskrivelse af et døgn på gården Bregendal med en lang nat, hvor forfatterens mor dør under en fødsel. Læs evt. bogen før foredraget hvis du tør!

Arrangementet er blevet til i tæt samarbejde med Fjends Egnshistoriske Forening, Æ Fjandboarkiv, Sport på tværs, Stoholm Bibliotek, Menighedsrådet og Borgerforeningen (Trivselspiloterne).

Billetter kan blandt andet købes på Stoholm Bibliotek.Se også annoncen i sidste uges udgave af Fjends Folkeblad.