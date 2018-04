Hjælp med at samle affald i Stoholm

- De foregående år har ikke været den store succdes, da datoen faldt sammen med andre aktiviteter i byen, blandt andet konfirmation og indsamling til Kræftens Bekæmpelse, fortæller Susanne Bak, formand for Borgerforeningen.

Denne gang har bestyrelsen derfor lagt den lokale insamlingsdato lidt anderledes.

- I år foregår den landsdækkende affaldsindsamling i uge 16, men vi har valgt at lægge indsamlingen i Stoholm søndag i uge 15. Det hænger sammen med at der er konfirmation i byen søndag i uge 16. Samtidig begrænser vi denne gang tidsrummet for indsamlingen til to timer. Dermed håber vi, at flere får lyst til at møde op og hjælpe med at få Stoholm til at fremstå fra sin pæneste side. Og på den måde kombinere en gåtur med en god gerning, fortæller Susanne Bak.

Mødestedet er p-pladsen ved Kornblomsten og som noget nyt serverer Borgerforeningen kaffe og rundstykker inden affaldsindsamlingen skydes i gang.