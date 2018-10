Hjarbæk Fjord - en naturperle i Viborg Kommune

Hjarbæk Fjord er nu én af 10 områder i Viborg Kommune, som er indstillet til Danmarks Naturkanon.

Det blev besluttet på det seneste møde i Klima- og Miljøudvalget, hvor både Hjarbæk Fjord og Tange Sø blev tilføjet de yderligere 8 indstillede naturområder. Indstillingen kan dermed bidrage til den gode fortælling om Viborg Kommune som et godt sted at bo og leve i.

Hjarbæk Fjord er det største vandområde i Viborg Kommune og bliver brugt af mange til bl.a. sejlads og fiskeri.

Hjarbæk Fjord området bruges desuden til mange andre naturoplevelser som bl.a. vandre- og cykelture. I en del områder bliver der etableret vandrestier, så flere kan komme tæt på fjordens natur, og cyklister bruger ruten omkring Hjarbæk Fjord på godt 40 km. til en passende motionscykeltur.

Hjarbæk Fjord er udpeget som både Natura 2000 område, fuglebeskyttelsesområde og EU habitatområde, så bl.a. ornitologer og biologer har her et stort naturområde som er spændende at besøge og studere.

Hjarbæk Fjord området er desuden beriget af 4 store ådale med tilløb af vandet fra Fiskbæk Å, Jordbro Å, Skals Å og Simested Å, hvor der også er mange naturoplevelser.

Rundt om Hjarbæk Fjord ligger der flere landsbyer, som er tilknyttet fjorden, og hvor beboerne har daglig glæde af naturområdet. Heriblandt Hjarbæk By som tidligere var Viborgs havneby, og hvortil der kom mange internationale skibsfarter.

I Hjarbæk er der fortsat et livligt havne- og landsbymiljø, som hvert år tiltrækker mange turister og nærtboende pga. det spændende samspil mellem fjorden og landsbyen.

Rundt om fjorden ligger også flere sommerhusområder, hvorfra mange både danskere og udlændinge nyder Hjarbæk Fjords herligheder.

Det er derfor med god grund, at Hjarbæk Fjord blev tilføjet listen af naturområder, som fra Viborg Kommune bliver indstillet til Danmarks Naturkanon, hvilket hele Klima- og Miljøudvalget heldigvis kunne tilslutte sig.