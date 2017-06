Hjem til Sicilien med danske oplevelser i bagagen

Da 18-årige, italienske Antonino De Luca for knap et år siden flyttede ind hos sin værtsfamilie i Mønsted, anede han stort set intet om Danmark og danskerne. Men de Nordiske Lande lokkede, fordi de lød anderledes end Sicilien, hvor han kommer fra.

I august sidste år startede Antonino som udvekslingsstudent på den klassisk-sproglige linje i 3.g på Viborg Katedralskole. Han lægger ikke skjul på, at det var lidt af en omvæltning.

- Det var meget svært med sproget og undervisningen, der foregår på dansk. Jeg skulle også finde ud af danskernes måde at leve med hinanden på og den anderledes måde man taler til hinanden på. Samtidig var jeg lidt genert. Men man må finde frem til sin egen måde at gøre tingene på, og det gjorde jeg, fortæller Antonino, der har lært at forstå og tale temmelig meget dansk i løbet af opholdet, Samtidig har han også lært at sætte pris om ikke al - så dog en del af - den danske mad. Ikke mindst julemaden med flæskesteg og hvad dertil hører er blevet en delikatesse.

Værtsfamilie i Mønsted

Antonino har under hele opholdet boet i Mønsted hos Eva Hancock, som stadig har den yngste af sine børn, 15-årige søn Viggo, boende hjemme i rækkehuset på Svalevej. Her er kæresten Michael Andersen også en fast del af hverdagen, fordi han bor på den samme vej.

Antonino er faldet rigtig godt til i familien, der tæller en hel del flere end dem, der umiddelbart bor på postadressen. Dem har han også lært rigtig godt at kende.

- Vi er en moderne danske familie med dine og mine børn og med en boform, der godt kan være anderledes end den man typisk ser i Italien, fortæller Eva Hancock.

For værtsfamilien har det været en rigtig god oplevelse at have et ungt menneske fra et andet land boende. Også for Michael, der ikke taler så meget engelsk, har det været en sjov udfordring med kommunikationen.

- Det har været spændende. Jeg har talt dansk med Antonino, som så også har lært noget ved det. Man skal bestemt ikke afholde sig fra at modtage en udvekslingsstudent på grund af sproget, fortæller Michael.

Gennem AFS

Antoninos ophold i Danmark er kommet i stand via organisationen AFS Interkultur, som hjælper udvekslingsstudenter fra hele verden til Danmark, hvor de kommer til at bo hos en værtsfamilie, lærer dansk og går i skole.

Eva Hancock er medlem af bestyrelsen i den lokale afdeling af AFS i Viborg og både hun og resten af familien har været begejstrede at have Antonino boende, og hverken han eller værtsfamilien ønsker at slippe kontakten fremover.

Antoninos familie var på besøg hos ham i maj, og det er allerede planlagt at hans danske værtsfamilie skal besøge ham og hans familie på Sicilien til efteråret.

- Vi har også oplevet, hvordan Antonino har været rigtig god til at gå foran rent socialt. Nytårsaften havde vi blandt andet 20 udvekslingsstudenter fra hele landet boende hos os. Det var Antonino, der havde arrangeret det og det var meget festligt, fortæller Eva.

Anderledes undervisning

Antonino selv synes han har lært meget om sprog, kultur og samfund under sit ophold. Ikke mindst begrebet hygge og den danske uddannelsesform er noget af det, der har gjort indtryk.

- Undervisningensformen er mere moderne og åbensindet end i Italien. Der arbejdes også mere i grupper, og det kan jeg godt lide, fortæller Antonino, som ikke føler sig færdig med Danmark. Han kunne godt tænke sig at vende tilbage på et tidspunkt og studere på universitetet.

Opholdet i Danmark bliver i denne uge rundet af med en tur på Roskilde-festivalen, hvor han udover at lytte til musik også arbejder som frivillig nogle af dagene, før flyet letter og turen går hjem til familien på Sicilien.

Hvert år henter lokalafdelingen af AFS en mindre gruppe af udvekslingsstudenter til Viborg-egnen. Det betyder at de unge, udover danske venner, også har hinanden undervejs.

Lige nu søger AFS efter frivillige værtsfamilier, der har en ekstra plads til et ungt menneske ved køkkenbordet til næste skoleår. Det gælder også lokalafdelingen i Viborg, som gerne fortæller mere om mulighederne for at blive værtsfamilie

- Man er også velkommen til at kontakte mig direkte, hvis man gerne vil vide mere, fortæller Eva Hancock.

Du kan læse meget mere om AFS og udveksling på AFS organisationens hjemmeside.