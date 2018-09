HK-formand: Jeg er bekymret for arbejdsmiljøet

I øjeblikket er medarbejderne på Hospitalsenhed Midt utrygge, og det kan jeg som formand for HK Kommunal MidtVest godt forstå. Når der sker strukturændringer, går det nemlig ofte ud over arbejdsmiljøet.

Først fik medarbejderne ved Hospitalsenhed Midt i Viborg at vide, at der skulle ske besparelser, og at sygehuset i domkirkebyen ville miste flere specialer og dermed rigtigt mange arbejdspladser. En udmelding, der straks satte medarbejderne i alarmberedskab, for hvem ville blive ramt af besparelserne og miste deres job eller måske skulle flytte til et arbejdssted langt væk fra hjemmet?

Det kom imidlertid ikke til at gå så hårdt ud over Regionshospitalet Viborg, idet der i starten af september blev indgået et budgetforlig, der reducerede besparelserne på sygehuset.

Men roen kom ikke til at vare længe, idet det i mandags på Region Midtjyllands hjemmeside blev meldt ud, at ledelsen, hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, skal fratræde deres stillinger i Hospitalsenhed Midt.

Samtidig hed det, at årsagen er, at parterne ser forskelligt på den strategiske ledelse og udvikling af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.

Samtlige medarbejderrepræsentanter i det overordnede samarbejdsudvalg i Region Midtjylland forlod torsdag middag et møde i protest mod direktionens ledelsesstil og dispositioner. Inden de forlod mødet, læste næstformanden i udvalget, den medarbejdervalgte Anja Laursen, der er sygeplejerske, en skrivelse op, der udtrykte, at medarbejderne var utrygge.

Og torsdag gav tre repræsentanter fra medarbejdersiden i Hospitalsenhed Midts HovedMedUdvalg (HMU) også udtryk for deres frustration med et læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad, hvor der blandt andet stod: ”Vi står overfor store forandringer, hvilket kræver stor indsigt og mangeårigt kendskab til vores organisation, og medarbejdernes følelse af utryghed overfor fremtiden bekymrer os”.

Som formand for HK Kommunal MidtVest er jeg også bekymret. Af erfaring ved jeg, at et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig utrygge, kan resultere i stress med efterfølgende sygemeldinger. Sygemeldinger, der koster både den enkelte medarbejder, som bliver ramt, arbejdspladsen og samfundet dyrt, idet sygemeldingerne kan være langvarige, og nogle stressramte vender måske aldrig tilbage til deres arbejdsliv.

Jeg vil ikke blande mig i debatten om besparelser på Hospitalsenhed Midt eller i ledelsesretten – blot minde om, at medarbejderne er den største og vigtigste ressource, Region Midtjylland har. Og så i øvrigt gøre opmærksom på, at HK står klar, hvis der er medarbejdere, der har behov for at søge hjælp og støtte i forbindelse med, at de føler sig utrygge.