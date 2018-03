Hop og spring i Løgstrup

Den mindste havde sut i munden, da der søndag formiddag blev holdt gymnastik-opvisning i Løgstrup Hallen.

Første hold var nemlig et forældre/barn hold. Og her må man godt have sut i munden. Så gik det også lidt bedre med at vise, hvad man har lært i årets løb. Om det var at gå på line, kravle gennem en tunnel eller hoppe på en stor pude.

Næste hold var spilopperne, der var en anelse ældre børn. De viste også deres fine evner, da de kom ind med farvestrålende vimpler og også viste forskellige spring og hop.

Tredje hold var markant anderledes. Her var der tale om voksne, der optrådte med såkaldt Jumping Fitness. Hver person havde sin egen lille trampolin og lavede så energisk gymnastik på denne. Det så hårdt og sjovt ud. Gymnastik-foreningen har investeret i 15 små trampoliner, så man kan godt glæde sig, hvis man kunne tænke sig at prøve den form for motion.

En gruppe piger viste lidt fra deres Hip Hop begynder-hold og viste skøn attitude med hættetrøjer og god musik.

Et microspringhold viste forskellige spring - og et hold fra ungdomsskolen viste dans.

Der var mange tilskuere - og de så, at alle kom flot igennem det program, som mange hold har lært vinteren igennem i Løgstrup Gymnastik- og idrætsforening.

