Hovedsponsoraftale på plads

- Vi ved, hvor stort et frivilligt arbejde, der bliver udført i foreningerne rundt omkring, og derfor er vi meget glade for, at vi igen er blevet enige med Stoholm IF-Fodbold om et hovedsponsorat. Stoholm er en aktiv by, og vi er meget tilfredse med, at vi kan støtte lokalt. Der bliver lavet et stort stykke arbejde for de mange medlemmer i Stoholm IF-Fodbold, og derfor er det vigtigt, at vi bakker op omkring det, siger souschef Preben Petersen, Sparekassen Kronjylland i Stoholm.

Hos Stoholm IF-Fodbold er glæden gensidig. Det er super, at vi har en lokal hovedsponsor, og vi er med vores næsten 400 aktive medlemmer den største forening og sportsgren i Stoholm, så vi mener i al beskedenhed også, at vi har et meget godt produkt. Det er altid vigtigt med et hovedsponsorat, og det er meget glædeligt, at det igen i 2017 bliver med Sparekassen Kronjylland Stoholm, fortæller formand i Stoholm IF-Fodbold Anders Jakobsen.