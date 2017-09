HudlÃ¸st Ã¦rligt foredrag med Daniel Svensson

- Det er de bedste penge jeg nogensinde har givet ud til et foredrag, lød det fra en af tilhørerne, da Daniel Svensson onsdag aften havde fået et velfortjent bifald for et fantastisk foredrag i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Og den vurdering var der vist bred enighed om i salen. Det var Rikke Østergaard fra BeneFit i Stoholm, som havde taget initiativ til at arrangere foredraget med Daniel Svensson. Han viste sig at være en fantastisk fortæller, der med masser af humor og charme fortalte om sit liv med to hårde kræftforløb og om håndbold, sin deltagelse i Vild med Dans og meget andet.

løbet af foredraget var vi med i Tyskland, hvor håndboldspilleren Daniel i starten af 2013 huserede, og en underlig sygdom Katzenkratzkrankheit viste sig at være en ondsindet lymfekræft. Kemo. Diarr. Nedbrydning af kroppen. Men også en indstilling til, at hver dag bare er en dag med målet om at blive rask. I juli 2013 erklæres Daniel for kræftfri, og da Skjern Håndbold tror så meget på ham, at de tilbyder ham en kontrakt, starter genopbygningen af kroppen fra nærmest nul. Et ekstremt hårdt forløb men i 2015 erklæres han for rask, spiller Champions League, køber hus med kæresten, tror på fremtiden og alt er godt.

Nyt kræftforløb

Idyllen får dog en brat ende i starten af 2016, hvor et rutinetjek afslører lymfer med kræft. Et nyt opslidende forløb med kemo og strålebehandlinger sættes i gang. Alt immunforsvar forsvinder. Alle stemceller tages ud af kroppen (24 mio.), fryses ned og sendes ind i kroppen igen. Et par blodpropper undervejs. Mødet med en livsglad 3-årig kræftramt dreng giver Daniel masser af energi til at se sin egen sygdom i et andet lys.

I juli 2016 er han færdigbehandlet og starter igen helt forfra. Kroppen har taget skade, så han aldrig kommer til at yde 100%. Gennem hele forløbet er flyttet mange grænser især smertegrænser. At noget gør ondt er lige meget. Nu skal livet leves. Der spilles golf. Drikkes rosvin.

Næste step er at kæresten går ned med stress. Helt ned. Så nu er rollerne byttet rundt. Daniel er sygehjælperen. Vi hører om hvor svært hele perioden har været med både at være kæreste og sygehjælper.

Status i dag

Status i dag er, at Daniels krop er delvis nedbrudt, men han presser sig til at ville alt. Kommenterer håndbold, stiller op i Vild med dans og har skrevet en bog om forløbet. Han og kæresten prøver at finde et fælles fodfæste igen. Har deponeret 17 sædceller, så muligheden for at få børn er intakt. Slut på et fantastisk ærligt foredrag fortalt helt uden omsvøb og klynkeri af en veloplagt, sympatisk mand, der har været igennem mere end de fleste.

"Og husk: I må stemme 12 gange på den samme på fredag - DK1234", sluttede han aftenen med et stort smil.