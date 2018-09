Humlebyen Sparkær letter i dag

SPARKÆR Det lød som et kanonslag i en viadukt.

Så højt bragede det, da jublen mandag morgen brød løs hos købmanden i Sparkær.

Live på Radio Viborg var det lige blevet offentliggjort, at landsbyen med godt 600 indbyggere var blevet kåret som Årets Lokalområde 2018 i Viborg Kommune.

Til stede var Anne Højgaard, Mikael Olesen og Lone Sørensen fra Lokalrådet sammen med en halv snes andre gode Sparkær-borgere, der alle som en havde haft svært ved at sove igennem, siden byen søndag havde besøg af Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune, der var taget på turne for nærmere at besigtige de tre nominerede byer.

På Radio Viborg fortsatte formand for Landdistriktsudvalget Mette Nielsen (S) sin begrundelse for valget af Sparkær med blandt andet at sammenligne byen med humlebien, der ikke fatter, at den ikke kan flyve og derfor bare gør det alligevel.

Det fik mandag morgen Radio Viborgs morgenvært til at sende Sparkær-borgerne afsted med følgende afskedssalut:

- Endnu engang tillykke med det, og hav en fantastisk dag i humlebyen Sparkær.

Og i dag lørdag er humlebyen Sparkær så klar til at lette, når den modtager førstepræmien på 50.000 kroner som Årets Lokalområde.

Det sker fra klokken 10.30 på Billingescenen, hvor også repræsentanter for de øvrige to finaledeltagere, Stoholm og Skals, vil modtage 25.000 kroner hver for andenpladsen.

Der vil være taler, og ifølge Sparkær Lokalråd vil borgerforeningen være klar med bobler, kaffe, kage og sodavand.