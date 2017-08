HundetrÃ¦ning fÃ¸rte til fleksjob

Glæden var både gensidig og stor, da 38-årige Tine Basse fra lokalområdet og Lona Fack, ejer af Stoholm Hundeskole forleden mødtes med jobkonsulent Salle Refslund Havtorn fra Viborg Kommunes fleksjobteam.

Det skete på Hundeskolens træningsarealer på Sejbækvej i Daugbjerg, hvor Tines to hunde kiggede med som vidner på en helt særlig dag.

Efter seks års forsøg på at finde en ny plads i arbejdslivet med en ødelagt ryg, blev der denne dag sat underskrifter på Tines ansættelse i et fleksjob på Stoholm Hundeskole.

- Jeg er meget lettet og glad. Det har været en lang og hård kamp med megen uvished for at nå hertil. Undervejs har der fra kommunalt hold jo været mange forskellige instanser inde over, og jeg har været gennem flere jobprøvninger, som jeg ikke kunne holde til. Samtidig har det været rigtig dårligt for mit selvværd ikke at have noget arbejde. Selvom jeg kun kan klare tre en halv time om ugen, så er jeg bare så superglad for, at jeg nu står med et fleksjob hos Lona. Hun har udvist store hensyn og vilje til samarbejde, så vi i fællesskab har kunnet frem til, hvor meget jeg kan holde til, fortalte en glade Tine.

For hende er der samtidig tale om det ultimative ønskejob.

- Hunde og træningen af dem har min helt store interesse. Jeg måtte for godt seks år siden stoppe som social- og sundhedsassistent, da jeg fik konstateret en permanent ryglidelse og flere disusprolapser, fortæller Tine.

På et tidspunkt, da hun for otte år siden selv fik hund og gik til træning på hundeskolen i Stoholm, blev hun grebet af det at træne de firbenede. Hun begyndte at hjælpe til hos Gustav Sigh, daværende ejer af hundeskolen.

Det førte senere til, at Tine og Lone Fack i fællesskab fik ideen til at arbejde hen imod et fleksjob som træner.

Tine søgte selv fleksjobteamet om at komme i fleksjob hos Lona Fack, og derefter fulgte så flere praktik perioder i Stoholm.

Vigtigt med ærlighed

- Det betyder meget for mig, at det hele nu er faldet på plads. Jeg synes, processen har været lang og at systemet godt kunne være lidt mere fleksibelt. Men nu glæder det mig, at Tine er kommet så langt, som hun er. Jeg kunne måske godt have ansat en medarbejder til de forholdsvis få timer på en lettere måde, men jeg vil rigtig gerne gøre det her for et andet menneske, fortalte en bevæget Lona Fack.

Både hun og Tine er enige om at gensidig ærlighed og tillid er vigtige faktorer, når man i fællesskab skal nå frem hvad der giver bedst mening for arbejdsgiver og fleksjobber.

- Det nytter ikke noget, at man som fleksjobber forsøger at stramme sig op til at klare flere timer, end man reelt kan holde til i det lange løb. For så brænder man sit lys i begge ender, fortalte Lona Fack.

Stadig brug for flere virksomheder

Jobkonsulent Salle Refslund Havtorn fortæller, at man stadig godt kan bruge flere virksomheder med lyst til at ansætte en fleksjobber.

- Nogle virksomheder har måske ikke arbejde nok til at besætte en 37-timers stilling. Her kan det være en god løsning med en deltidsansat i fleksjob. Virksomheden har ikke mere administrativt arbejde med fleksjobbere end med andre medarbejdere, fortæller Salle Refslund Havtorn.

Stoholm Hundeskole er netop startet op på efterårssæsonen.