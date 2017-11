Husk de lokale kandidater til Regionsrådsvalget

Under sidste valgkamp til Regionsrådet førte vi en fælles valgkamp for at sikre os at Viborg igen blev repræsenteret i Regionsrådet og det virkede.

Under den nuværende valgkamp er der selvsagt en stor opmærksomhed på spidskandidaterne fra vores partier Anders Khnau (S) og Carsten Kissmeyer (V) og hvem af de to der får så mange stemmer, at de kan afløse Bent Hansen som Regionsrådsformand.

Med al den fokus på spidskandidaterne kan fokus på de lokale kandidater, let blive overset og træde i baggrunden.

Så hvis vælgerne i Viborg kommune vil sikre sig at have nogle lokale stemmer i Regionsrådet, med udgangspunkt i Viborg kommune, kan vi kun opfordre til at du afgiver din stemme på en lokal kandidat.

En stemme på en af os, vil for vores vedkommende også betyde, at der i den kommende periode i Regionsrådet vil blive indledt et samarbejde mellem os, med det mål at få Viborg Sygehus fuldt udbygget og færdiggjort.