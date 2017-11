Husk at handle og stemme lokalt

Vi har et motto i vores Handelsstandsforening i Stoholm, der hedder Handel Lokalt. Vi har sågar haft plakater hængende i byen over de handlende med mottoet Handel Lokalt. Vigtig vi handler lokalt og støtter butikkerne for hermed at holde Liv og udvikling i vore landsbyer.

Jeg vil med dette læserbrev gerne slå et særligt slag for, at vi ligeledes står sammen i bussen/toget og stemmer lokalt den 21. november. Vigtigt at vi har nærheds politikker i det nye byråd, der vil og har indblikket til at tænke landsbyerne ind som en ressource og naturlig del af Viborg Kommune, at vi er reelt repræsenteret af ildsjæle, der forstår, hvor vigtig det er at sammenhængskraften og mangfoldigheden kommer på lystavlen, hvis vi skal have en Viborg Kommune i sund balance.

Tidligere Fjends Kommune har ikke levet forgæves, og vi skal derfor arbejde for, at der er et konstant fokus på, hvordan vi sikrer indflydelse på udviklingen i den strategiske udvikling af hele Viborg Kommune.

Min opfordring er derfor: Handel Lokalt og Stem Lokalt den 21 november.