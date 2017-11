Husk også valget til regionen

Emnerne i den kommunale valgkamp fylder med rette meget i aviserne. Men der er også valg til regionsrådet samme dag. Og folks muligheder for at gå til egen læge, at blive hentet af en ambulance og blive helbredt hvis man bliver syg, det er alt sammen noget regionen tager sig af.

Jeg har i denne periode været medlem af regionens forretningsudvalg og her kunnet tale den lokale sag, når der har været drøftet sundhedshus og Hospice i Skive og akuthospital i Viborg. Alle vigtige institutioner i regionen placeret lokalt. Det er ikke en selvfølge, at alle funktioner fortsætter, derfor er en lokal stemme vigtig også i det nye regionsråd.

Jeg fik er godt valg sidst med næsten 8.000 personlige stemmer. Det betød, at jeg kom med i Forretningsudvalget, hvor alle væsentlige beslutninger skal godkendes. Jeg gør et nyt forsøg og mine 4 første år viser, at der er brug for lokal repræsentation, da jeg løbende får henvendelser fra lokale borgere, der har brug for opbakning eller forklaringer. Mit fokus vil være de lokale sygehuse og fastholdelse af nuværende funktioner, det vil være forbedrede sammenhænge mellem kommune og region ved udskrivelser, noget jeg med valg til både region og kommune har særlig interesse for og mulighed for at påvirke.

Jeg håber derfor, at jeg også i næste periode kan være den lokale repræsentant i regionsrådet.