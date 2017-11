Hvad er op og ned på ansøgning til cykelstipulje?

I mange år og i flere omgange er der blevet arbejdet lokalt for cykelstien langs A16 mellem Mønsted skole og Daugbjerg by.

Den administrerende direktør for Dansk Cykelistforbund, Ole Bondam, prøvede sammen med Kristian Pihl Lorenzen, kræfter med ruten tidligere på året, og vores lokale kandidater, politikere, herunder udvalgsformænd, og ikke mindst borgmester Torsten Nielsen har vel nærmest stået i kø, for at fortælle vigtigheden af denne mulighed, så børnene kan cykle i skole, besøge venner og deltage i det sociale og sportslige liv. Ældre der selv kunne komme i dagligvarebutikken etc.

Vi har hørt, hvor vigtigt stien ville være for de mange turister der hvert år besøger de lokale attraktioner. Vi har hørt på, hvor vigtigt det er når lokale ildsjæle arbejder for en sag de tror og håber på. Ja, faktisk har jeg til tider været i tvivl, om vi egentlig behøvede gravemaskiner til at udføre arbejdet, eller vore før nævnte personer var klar til at grave hele stien ud med en håndskovl, bare den cykelsti kunne blive en realitet. Glæden og håbet var ikke mindre, da regeringen oprettede en pulje på 100 mill. til cykelstier, og i den forbindelse, cykelstier langs statsveje.

Borgmesteren og andet godtfolk var klar i spyttet, vi skal have søgt, her er en fantastisk mulighed. Kunne vi dog bare få et lille sjat af dem, skulle det nok gå. Nu kan jeg så konstatere efter at styregruppen bag projektet, har modtaget et, ellers meget flot brev fra vores trafikminister Ole Birk Olesen, der efter at have forhørt sig hos Vejdirektoratet, IKKE har modtaget en ansøgning fra Viborg kommune til cykelstierne langs statsvejene.

Som borger har jeg en forventning om, at det er vore valgte politikere, med borgmesteren i spidsen, der sætter dagsordenen for beslutningerne i kommunen, og ikke embedsmænd. Borgmester Torsten Nielsen bedyrer pr telefon at ansøgningen er sendt. Er det noget han tror den er? eller sidder der en embedsmand der lige har været lidt fraværende.? Hvad er op og ned i denne sag? Kan vi få et svar fra borgmesteren eller udvalgsformanden? Her i valgkampen reklameres der for resultater og ordentlighed. Det her ligner resultatet af sløseri og på højeste niveau! Tager jeg fejl?