Hvad er planerne efter sommerferien?

På Viborg Gymnasium & HF på Skaldehøjvej i Viborg er der orienteringsmøde mandag den 8. januar. Her kan man høre om skolen, opleve atmosfæren, se de moderne undervisningsrammer og møde elever og lærere.

Fire uddannelser

Skolen spænder vidt og udbyder 4 uddannelser: STX, HF, Visuel HF og EUX-landbrug

På den 3-årige STX er der spændende studieretninger for snart sagt enhver smag: Biotek, Bioscience, Science med og uden ophold i Boston, Supersprog, Musik, Sampolit med og uden rejse til Indien, GlobalCulture m.fl. I alle studieretninger er der sprogrejse og en spændende studietur, der knytter sig til klassens studieretning.

På den 2-årige HF er der tradition for et samarbejde med andre undervisningsinstitutioner og virksomheder omkring fagpakker. Det betyder, at de fag, der er på skemaet, føres med ud i den virkelige verden. Blandt dem er en Sund-Pæd. fagpakke, en fagpakke med fokus på kommunikation og en fagpakke, der forbereder eleven til politi-uddannelsen mm. Så også her er der meget at vælge imellem.

Skolens Visuelle HF er den eneste af sin art i Danmark. Det er en 3-årig uddannelse, hvor man både tager en HF-uddannelse og en Visuel grunduddannelse. Der samarbejdes med The Animation Workshop, der er et kraftcenter indenfor Animation i Danmark. Eleverne arbejder med tegning, animation og medier og bruger det i arbejdet med dansk, engelsk og de øvrige gymnasiale fag.

EUX-landbrug, udbydes sammen med Asmildkloster Landbrugsskole og er den største EUX- uddannelse af sin art i Danmark.

Når man er færdig efter godt 4 år, har man to uddannelser, idet man så både er faglært landmand og student på samme tid.

Lige nu er ikke mindre end 130 elever i gang med skoleforløb på EUXen, mens 35 er ude i praktik.

. Det er vigtigt at klæde unge mennesker godt på til deres videre livs- og uddannelsesfærd. Det gør de ved at blive en del af skolens unikke elev- og studiemiljø, hvor der er plads både til fællesskab og plads til den enkelte, fortæller man fra Viborg Gymnasium.

Så mød op til Orienteringsmødet mandag aften den 8. januar,hvor man er velkomen til at kigge, lytte, spørge og derved finde ud af hvad Viborg Gymnasium og HF står for.