Hvad mon Thyra Frank mener om Uber-snyd skattekronerne går fra den fælles velfærd?

Skatteministeriet har udsendt en pressemeddelelse, som slår fast, at Uber ikke har betalt den SKAT, de skulle. Det drejer sig om 11,3 millioner kroner. Rent faktisk er det kun 3 ud af de 1.195 chauffører, som er blevet kontrolleret af SKAT, der har betalt den Skat som passede til deres indtjening!

Flere gange har vi hørt Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance tale for Uber, og rose Uberkonceptet i store vendinger. Gad vide, om Joachim B. Olsens partifælle, ældreminister Thyra Frank, er enig i, at Uber konceptet er fantastik set ud fra den betragtning, at de penge der snydes for i Skat, går fra den fælles velfærd, som altså er gode forhold for børn, unge, vores skoler, for mennesker med handicaps og selvfølgelig også fra vores ældre.

Da Thyra Frank har ansvar for de ældre må man gå ud fra, at hun er fortaler for mest mulig velfærd på det område eller hvad? Men dybest set så ved vi det jo egentlig ikke for det er sjældent, at vi ser eller hører noget til ældreminister Thyra Frank!

Ud over den manglende skattebetaling, er der også 75 pct. af chaufførerne, der samme år, som de har kørt Uberkørsel, også har modtaget sociale ydelser. Det skal nu undersøges, om nogle af chaufførerne har fået en social ydelse, som de ikke var berettiget til pga. indtægter fra deres Uberkørsel. Det er klart, at det er vigtigt, at det kontrolleres for man kan selv følgelig ikke både modtage sociale ydelser og have en indkomst ved siden af så hvis det er tilfældet ja, så er der nok at tage fat på!