Hvad vil vore kommunalvalgte politikere?

Så kom der et nyt udspil fra de sidste partier i Viborg kommune på skoleområdet.

Et udspil der skal sikre de nuværende skoler, i hvert fald i fem år og tak for det. Det skaber ro i samfundet blandt elever, forældre og ikke mindst personalet på de skoler, der altid er i snak som lukningstruet. Fint nok, og så kan vore nuværende og kommende byråds politikere vel forhåbentlig begynde at koncentrere sig lidt om andre ting som rører sig i kommunen. Specielt tænker jeg jo lidt på etablering af cykelstier rundt om i vores fantastiske landskab, helt specifik en cykelsti fra Daugbjerg og til Mønsted skole, en cykelsti der vil gøre Daugbjerg mere attraktiv for familier med børn.

Der tales skolereform med lange skoledage, ja.. men hvem tænker i transport tid? Eleverne kan kigge til Daugbjerg fra skolens p-plads, men forude venter en times køretur inden de kan sættes af bussen et sted tre kilometer væk, lyder det fornuftigt? nej vel, og vi taler jo ikke bare om fem eller ti børn, nej Daugbjerg har mange børnefamilier, og skal dette fastholdes og gerne udvikle sig, er cykelstien en nødvendighed. Jeg kan med fare for at gentage mig selv, skrive utallige fordele ved at etablere en cykelsti mellem de to byer. Ikke blot vil det socialt blandt børn og ældre få et løft, men også turister valfarter til området, Mønsted og Daugbjerg har nogle af kommunens største og mest velbesøgte turistattraktioner, som også derved spytter godt i kommunekassen, hvilket også må betyde, at der snart må komme noget retur. Cykelturismen stiger fortsat og med blot tre til fire kilometer cykelsti, kan man faktisk komme et stort skridt videre i arbejdet med den Midtjyske Cykelstjerne som skulle være et bidrag til et pendlercykelnet omkring Viborg,

Ydermere står der i det fine prospekt som blev udarbejdet af Viborg kommune tilbage i 2009, at det skulle fremme mulighederne for at skoleelever kunne tage cyklen til skolen, sundhedsfremme etc. Alt sammen fine ord, men kan jo blot igen konstatere, at intet sker med fine prospekter og visioner, hvis ikke viljen er til at føre dem ud i livet. En arbejdsgruppe står klar med projektbeskrivelse, lodsejere er klar til at afgive jord, men vi mangler vilje fra vores byrådspolitikere.

Standardsvaret er, at stien går langs en såkaldt statsvej, hvilket vil sige, at det hører under Vejdirektoratet. Simpelthen en alt for billig forklaring , og det afholder vel ikke Viborg kommune fra at kunne tage kontakt til netop vejdirektoratet og lave en handlingsplan på en mulig løsning. Det afholder da ikke borgmesteren i at arbejde for lokal togtrafik på en statsbane, og ydermere også kan finde nogle millioner til dette. Personlig tror jeg ikke at Vejdirektoratet vil være afvisende overfor kommunen, hvis man ved fælles hjælp kunne løse opgaven. Vi så det jo senest ved cykelstien til Forskningscenter Foulum. Her betalte vejdirektoratet en del og kommune en anden, så det kan jo lade sig gøre. Ligeledes er det vel helt okay, hvis kommunen selv påtager sig opgaven, eller det er måske for meget at bruge på os uden for de store byer? Arbejdsgruppen har tidligere fremsendt projektbeskrivelse til gennemlæsning hos teknisk forvaltning til gennemlæsning og med henblik for kommentarer til det videre forløb, men forvaltningen valgte dengang på bedste amatøragtige måde at videresende materialet til Vejdirektoratet med afslag til følge, hvilket var forståeligt da materialet, de skulle vurdere ud fra var særdeles mangelfuldt. Vil vore folkevalgte politikere gøre noget for os, eller skal vi bare afvikle de små landsbysamfund ? Vi ønsker ikke flere millioner, blot hjælp til at åbne de rigtige døre hos de rigtige instanser. Byfornyelse er jo et fantastisk ord, opfundet til at så gør vi noget det er bare ikke altid nok, at vi får brostensbelagte bymiljøer som der ikke alligevel er råd til at vedligeholde i fremtiden.

Kom nu kære politikere. Hvor der er vilje, er der en vej - eller blot en cykelsti