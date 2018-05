Hvem skal været årets lokalområde 2018

Det bliver i år det nye Landdistriktsudvalg, der nominerer tre kandidater til Årets Lokalområde og efterfølgende besøger kandidaterne samt udpeger den endelige vinder.

Fokus på det gode liv

Formålet med konkurrencen er at fremhæve og anerkende lokalområder, som på forskellig vis har gjort sig særligt bemærket, og Landdistriktsudvalget ønsker at sætte fokus på de mange levende lokalområder, som er med til at gøre Viborg Kommune til et attraktivt sted at bo, leve og opleve.

Formand for Landdistriktsudvalget, Mette Nielsen, siger i forbindelse med konkurrencen:

- I vores mindre byer og landsbyer møder jeg heldigvis rigtig mange ildsjæle, som viser et stort, frivilligt engagement i lokalområderne. Jeg ser frem til at se de mange gode eksempler på det. Forhåbentlig vil mange lokalområder være med til at sætte fokus på det gode liv i vores landdistrikter og deltage i konkurrencen om at blive Årets Lokalområde.

100.000 kr. i præmiepenge

De tre lokalområder, som bliver nomineret, får den 9. september besøg af Landdistriktsudvalget, og den 15. september kan en af Viborg Kommunes byer, bydele, landsbyer eller lokalområder officielt smykke sig med titlen som Årets Lokalområde 2018.

Der uddeles i alt 100.000 kr. i præmiepenge - nemlig en 1. præmie på 50.000 kr. og to 2. præmier 25.000 kr. Alle præmier skal anvendes til almennyttige formål i lokalområdet.

Sådan deltager man

Hvis man vil deltage i konkurrencen, skal man senest den 1. august sende en begrundet indstilling til Landdistriktsudvalget, hvor man fortæller, hvorfor netop ens eget lokalområde skal vinde, samt hvilke projekter i lokalområdet, pengene skal bruges til, hvis man vinder.

Landdistriktsudvalget opfordrer alle byer, bydele, landsbyer og lokalområder i kommunen til at deltage i konkurrencen. Områder, der tidligere har deltaget, er velkomne til at deltage igen.

Konkurrencen annonceres blandt andet her i Fjends Folkeblad og interesserede kan finde indstillingsskema samt læse mere om konkurrencen på viborger.dk