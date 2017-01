Hvor længe skal vi vente på en løsning på perronbroen?

Den 12. december 2016 uddelte Enhedslisten Utilgængelighedsprisen til Viborg kommune for at gøre opmærksom på de forværrede adgangs- og opholdsmuligheder ved stationen. Samtidig stillede vi spørgsmål til forvaltningen om både proces, ansvar og det videre forløb.

Vi har i december 2016 modtaget et svar, der kan opsummeres som følger:

Ansvar for de forskellige anlæg ved stationen angives at være komplicerede. Ejerforholdene i forhold til perronbro og perronø er indviklede. Banedanmark bestemmer ud fra diverse EU-normer, at perronøen er en standardperron, som endelig godkendes af Trafikstyrelsen, og Viborg byråd har godkendt aftalegrundlaget. Såfremt forholdene på perronøen skal forbedres, skal man starte et helt nyt projekt med Banedanmark.

Ejerforhold vedr. elevatorer i busterminalen og perronø er også indviklede, men ingen af dem har på noget tidspunkt været med i projektet, primært af økonomiske årsager.

P.t. er Teknisk Forvaltning ved at undersøge muligheder for en ny og større elevator ved busterminalen, mens trampen ikke vil blive ændret. Det fremføres, at adgangsforholdene for cyklister med anhængere vil blive bedre, når der kommer en tunnel under sporene via Alhedestien.

Konklusionen er derfor, at der vil gå et år inden en tunnel er færdig under sporene, og der vil gå to år inden den nye banebro er færdig.

Enhedslisten mener, at to år er urimelig lang tid at vente for trafikanter, både mht. en driftssikker elevatoradgang og for flere overdækkede venteskure på perron. Vi forstår ikke, at man for at spare penge har undladt at indtænke en bedre elevatorløsning, der er en forudsætning for at de svage trafikanter overhovedet kan benytte togforbindelser til og fra Viborg, eller bare komme over sporene fra Sydbyen til Midtbyen. Vi forstår heller ikke, hvorfor dette ikke har været med i bevillingen til den nye banevej, som jo er den direkte årsag til miseren.

Enhedslisten vil på grundlag af de svar, vi har fået fra Viborg kommune foreslå, at byrådet som minimum og hurtigst muligt finder midler til en ny, større og driftssikker elevator ved busterminalen. Det burde ikke være umuligt med tanke på, at byrådet hurtigt fandt 9 mio kr., da banevejen blev dyrere end forudsat.

Enhedslisten vil nøje følge med i forvaltningens undersøgelser vedr. en sådan elevator, og samtidig opfordrer vi byrådet til at gå i dialog med Banedanmark om bedre forhold på perronøen. Sker der for lidt, vil vi overveje at bringe sagen i byrådet.