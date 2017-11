Hyggeligt julemarked i Løgstrup

Der dufter af gran og kager i Løgstrup Sognegård denne weekend.

Julemarkedet er flyttet ind og har fyldt huset med alskens godter.

Her er både mulighed for at købe julepynt og julegaver.

Der er eksempelvis kreative kvinder, der har lavet hjemmestrik, der kan købes - ligesom der også sælges smykker, LED-lys, malerier, filt, glaskunst, papirklip og meget andet.

Har man lyst til at sidde lidt og hygge sig i den gode stemning, så kan man købe kage, kaffe og gløgg. Og man kan købe kager og småkager med hjem.

Mangler man adventskransen eller en juledekoration, så finder man den også her.

Julemarkedet holder også åbent søndag.

Se billeder fra markedet her: http://fjendsfolkeblad.dk/billedserier/julemarked-i-l%C3%B8gstrup