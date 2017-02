I bevægelse for folkesundheden i Viborg Kommune

Arbejdet med en revideret Idrætspolitik tager udgangspunkt i visionen Bevæg dig for Livet, der handler om, at 75% af befolkningen skal være aktive i 2025 og 50% i en forening.

Vi har et velfungerende idrætsliv og gode idrætsfaciliteter i Viborg Kommune og de mange frivillige yder en fornem indsats, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at påskønne.

Og vi har en godt og konstruktivt samarbejde med Viborg Idrætsråd og DGI Midtjylland omkring idrætten i Viborg Kommunen.

Et bærende element i udformningen af en revideret idrætspolitik vil være at få skabt rammer/taget initiativer til, at endnu flere borgere er fysisk aktive i eller udenfor det etablerede foreningsliv.

Og derudover er intentionen at få koordineret idræts- og sundhedspolitikken, idet bevægelse i bred forstand er sundhedsfremmende.

Jeg håber, at mange i og udenfor idrættens verden vil bidrage med ideer og input til den nye idrætspolitik, så vi får et godt afsæt for en styrket idræts- og sundhedspolitik i Viborg Kommune.

Et aktivt liv i bevægelse bidrager til livskvalitet og øget sundhed.

Måske vi skulle arbejde fremadrettet under sloganet Viborg en kommunen i bevægelse med et signal om, at vi vil folkesundheden og fællesskabet i bl.a. foreningslivet?