I finalen til frivillige-pris

Susanne Bak er nomineret for sit store arbejde for Stoholm By og er en blandt 307 nominerede til Fantastiske Frivillige prisen. Bag prisen står Roskilde Festival i et samarbejde med Coop, Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse.

I en af indstillingerne for Susanne Bak hedder det blandt andet: Stoholm er en lille provinsby med 2500 indbyggere i Viborg kommune. Som så mange andre landsbyer er overlevelsen i storkommunerne afhængig af, om der er frivillige som skaber aktivitet,struktur og går i dialog med kommune og befolkning. I vores by bor Susanne Bak, og hun har i den grad trådt ind i denne rolle med sit kæmpe engagement og samlende væsen. Hun samler byen og repræsenterer byens befolkning i den store Viborg kommune. Hun er styrende på en voldsom beundringsværdig måde og har formået at få en fantastisk bestyrelse og hjælpere samlet om arbejdet i en landsby, hvor befolkningen indimellem føler sig placeret langt væk fra hovedbyen Viborg

Blandt de mange nominerede var også en anden frivillig fra Stoholm. Nicolas Boe Laigaard var nomineret på grund af sit store arbejde som frivillig fodboldtræner.

- Der var tæt løb mellem de to. Det gælder for dem som for alle øvrige nominerede, at de har et stort bagland af frivillige med sig, fortæller projektleder Cecilie Kristensen fra Roskilde. Fra Løgstrup var også Tina Søndergaard blandt de nominerede på grund af sit utrættelige arbejde med at udbrede forståelsen blandt mennesker fra forskellige kulturer.

Selve kåringen finder sted onsdag aften i Roskilde. Her præsenteres de 10 finalister, før det afsløres hvem der skal være Årets Vinder.