Iglsø Biogas og vejforholdene

Lige en kommentar til biogas anlægget Iglsø Agro og Biogas AS.

Biogas anlægget er en rigtig god ide,ingen tvivl om det.

Der bliver nogle flere arbejdspladser, ja men det der for mig kan give lidt skår i glæden er vejforholdene frem og tilbage til anlægget.

Der vil komme 48 træk pr. døgn, 2 træk i timen, 2 millioner tons pr. døgn hele året. Det vil give en kæmpe belastning på vejene i området,som slet ikke er gearet til så tung trafik.

Og hvad med folk der bor op til vejene, som må til at leve med de dertil kommende gener, hvordan bliver muligheden for at sælge ejendomme / huse i fremtiden??

Kunne man ikke lægge færdslen fra anlægget og op til hovedvejen,Skivevej, den er lavet til tung trafik ? Har man fra kommunens side tænkt disse tanker ?