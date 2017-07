Ikke et ukendt problem

LÆSERBREV På baggrund af de seneste dages kritik i pressen af Viborg Kommunes Familieafdeling føler vi os nødsaget til at gøre opmærksom på, at det ikke er et ukendt problem for os i Børne- og Ungdomsudvalget.

26. Juli 2017, 07:00

Af Eva Pinnerup (S) og Karin Clemmensen (V), Medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune