Ildsjæle skal have gode rammer

Ildsjæl er et pudsigt ord. Sjæl giver sig selv i den her sammenhæng, hvor ordet ild er det pudsige. Der kan jo ikke være ild i en sjæl. Men så igen, hver gang man har skrevet en jobansøgning har man jo stædigt påstået at man brændte for lige netop dt jobbet indeholdt. Også selvom det var at sortere flasker hos den lokale købmand.

Virkeligheden er, at langt de fleste idrætsforeninger, uniformerede korps, forskellige kreative skoler, naturskoler osv. alle er drevet af ildsjæle. Ja faktisk hele lokalområder. Folk der simpelthen tænder på lige netop at få den givne sammenhæng op at stå, hvis jeg må tillade mig et lidt kækt ordspil. Dvs. alle de aktiviteter vi kan gå til om eftermiddagen og i weekenden afhænger af, at forholdene er så gunstige, at nogle helt særlige individer kan fortsætte med være så begejstrede og oftest også stædige at f.eks. den lokale fodboldklub år efter år kan stille hold i serie 5. tit er det de samme relativt få mennesker der inspirerende vedholdende driver værket. De er ikke alene om det! men det er alligevel dem der kridter banen, om man vil, og inspirerer og organiserer så andre vil og kan være med. Dt er ildsjælene. De fantastiske vedholdende entusiaster.

Jeg vil gerne sige jer ildsjælene en varm tak. Tak fordi min datter kan gå til ridning. Tak fordi mine drenge kan spille håndbold, fodbold og badminton. Tak fordi jeg må betale kontingent til løbeklubben, om end jeg får løbet for lidt.

Jeg mener, at kommunens fornemmeste opgave i forhold til jer ildsjæle, er, at skabe så gode og fornuftige rammer, at I aldrig brænder ud. Det skal være lige præcist så enkelt at drive forening i Viborg Kommune, at al jeres tid kan gå med det som I virkelig brænder for, nemlig foreningslivet. Kommunen skal være til for at hjælpe, støtte og vejlede jer, aldrig begrænse og demotivere. Det er jer der gør, at det er fedt at holde fri. Og det skal I hyldes for!