Indbrud hos Merkur Biler i Vridsted

På et tidspunkt fra i søndags kl. 16 til mandag morgen kl. 8 blev der begået indbrud hos Merkur Biler på Dåsbjergvej i Vridsted.

Tyven skaffede sig adgang ved at bryde et vindue op. Fra et kontor blev stjålet cirka 30 knivsæt og en halvsnes tusinde kroner i kontanter fra en pengekasse.

Der blev desuden stjålet en biltester. Tyven havde været overalt, oplyser Viborg Politi