Indbrud i DLG-bygningen i Stoholm

Viborg Politi har fået anmeldelse om at nogen tilsyneladende jævnligt har været inde i et lager-lokale i tilknytning til bygningen. Det er sket i perionden 17. maj til 17. juni, hvor et vindue på et tidspunkt er blevet fjernet. Indenfor er der blevet ødelagt flere madrasser og topmadrasser, der lå til opbevaring sammen med et fortelt, der også er ødelagt. En grill og en gasflaske er forsvundet fra stedet, der bærer præg af nogen har brugt det som et opholdssted.

Politiet talte lørdag med naboerne på Enghavevej, som den seneste tid har bemærket unge mennesker, som gik til og fra bygningen.

Det oplyser politiassistent Morten Panduro fra lokalpolitiet i Viborg.