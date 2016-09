Indbrud i Fjends

På et tidspunkt mellem torsdag klokken 18.00 og fredag klokken 07.00 har der været indbrud på Vestfjendsskolen i Vridsted. Man er kommet ind på skolen via en terrassedør til et klasseværelse og videre gennem en dør indtil kontoret, hvor skuffer og skabe er blevet gennemrodet, men hvorfra der tilsyneladende ikke er blevet taget noget.

Værktøj stjålet i Stoholm

Fra en garage på Vesterled i Stoholm er der i tidsrummet fredag klokken 21.30 og søndag klokken 11.00 stjålet værktøj. Døren til garagen er brudt op og man er sluppet afsted med værktøj af mærkerne Gevalt og Marker.