Indbrud i samme virksomhed to dage i træk

Hvorvidt det er de samme gerningsmænd, der har været på spil begge gange melder historien ikke noget om. Men et faktum er det, at der to dage i træk har været indbrud i virksomheden Nørgaard Interbyg på Lundgaardsvej ved Stoholm.

28. Marts 2018, 10:50