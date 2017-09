Indbrud i Spar Stoholm

- Jeg er ved at kigge videoovervågningen igennem, fortæller købmand Jørgen Pedersen, da han mandag formiddag er mødt ind i sin ferie på grund af weekendens indbrud.

Han har endnu ikke noget bud på hvad og hvor meget der er stjålet .

- Vi fik leveret varer i løbet af natten, så jeg tror det er det, man er gået efter og jeg tror, at det primært er tobaksvarer, fortæller købmanden.

Udover at være ærgerlig over indbruddet, så er han også ærgerlig over, hvad det fører med sig. Man har nemlig først forsøgt at bryde låsen op til en lagerport, og det betyder at låsen er blevet ødelagt. Da det ikke lykkedes ad den vej, har man brudt et vindue op til personalerummet og derefter videre ved at bryde en dør op ind til butikken. Altsammen noget, der kræver reparationer og tager tid , før alt igen er som før.