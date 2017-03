To indbrud i Stoholm

I en villa på Liljevej er der på et tidspunkt mellem fredag aften klokken 17.30 og lørdag morgen klokken 8.30 brudt et vindue op med en skruetrækker. Indenfor i huset har man været i de fleste rum og der er blandt andet stjået et mindre kontant beløb i mønter samt to deo sticks af mærket Hugo Boss.

I næsten samme tidsrum, denne gang fredag mellem klokken 17.30 og frem til lørdag klokken 12.00 har man også haft besøg af ukendte gerningsmænd i en villa i Ågade. Også her er et vindue brudt op. Indenfor i huset kan man konstatere, at en af gerningsmændene har været oppe at gå i en af sengene, da der er fundet et skoaftryk.

Udbyttet blev en Apple computer, en Ipad ligeledes af mærket Apple, et B & 0 anlæg, parfumer samt et mindre kontant beløb. Værdien af det stjålne er endnu ikke gjort endeligt op.