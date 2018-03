Indbrud i Vroue og i Sdr. Resen

Mandag mellem klokken 06.20 og 14.30 har der været indbrud på Vrouevej ved Vroue.

Man er kommet ind i huset ved at knuse en rude i en terrassedør og derefter er hele huset blevet undersøgt.. Der er stjålet et guldarmbånd af ukendt værdi.

Samme dag er det gået ud over en landejendom på Nørrehedevej i Sdr. Resen.

Her har nogen i tidsrummet mellem klokken 07.00 og 15.10 brudt ind i stuehuset ved at knuse en rude i et vindue, som derved kunne åbnes.

Indenfor er skuffer og skabe rodet igennem og et guldsmykke med en rød sten er forsvundet.

En engelsk-talende mand med østeuropæisk udseende dukkede på et tidspunkt op ved nabohuset, hvor han spurgte om vej.

Manden var kørende i en sølvgrå stationcar og politiet er interesseret i at høre om andre har bemærket bilen i området i mandags og om nogen ved mere om, hvad der var mandens ærinde.