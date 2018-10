To indbrud og mulig hvidvask i Daugbjerg

Mandag klokken 17.50 modtog politiet en anmeldelse om et indbrud i en villa på Søvsøvej i Daugbjerg.

Et vindue var brudt op, og der var stjålet spillemaskiner, værktøj og smykker. Værdien er ikke gjort op endnu.

Ikke langt derfra har der også mandag i tidsrummet 07.30-17.50 været en smykketyv på spil i en landejendom på Sejbækvej ved Daugbjerg. Et vindue er brudt op, og her er der ud over smykker også forsvundet vaskemiddel.

Dermed kan en hvidvasksag være under opsejling i Daugbjerg.