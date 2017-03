Indbrud på landejendom ved Løgstrup

En eller flere gerningsmænd er på et tidspunkt mellem klokken 18.30 og 20.15 kommet ind i huset ved at bryde et soveværelsesvindue op. Herfra er man kommet ind i huset, hvorfra der er stjålet en Ipad , nogle kontanter og 5 rammer coca cola.

Med fra huset tog man også en ekstra nøgle til familiens bil, der ikke var hjemme på adressen på gerningstidspunktet.