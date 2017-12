Indbrud på to naboejendomme i Feldingbjerg

Tirsdag den 12. december har der i tidsrummet mellem klokken 07.00 og 15.30 været indbrud på to naboejendomme på Feldingbjergvej i Grønkjær.

Begge steder er der brudt et vindue op med et 30 mm kobn, hvorefter man har været rundt i huset uden tilsyneladende at tage noget med derfra.

Viborg Politi formoder at man begge steder har været på jagt efter smykker og kontanter.

Et vidne har på et tidspunkt set en hvid Opel Corsa på danske nummerplader i området, men det vides ikke om bilen overhovedet har noget med sagen at gøre.

Viborg Politi hører gerne nærmere, hvis man har bemærket noget mistænkeligt.