Indbrud på Toftumvej

Onsdag mellem klokken 7 og 16.15 har der været indbrud på en landejendom på Toftumvej ved Lundgård. Tyven er kommet ind via et opbrudt vindue i udestuen.

Der er blevet stjålet et våbenskab, som på voldsom vis er taget ud af væggen.

Våbenskabet indeholdt et hagl- og et luftgevær samt to rifler.