Indbruddet blev opdaget mandag morgen kl. 07.30. En terrassedør var brudt op med et koben, og på et kontor blev skuffer og skabe gennemrodet. Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er stjålet noget. Det fortæller Viborg Politi.

Det er forholdsvis kort tid siden, der sidst var indbrud på Vestfjendsskolen. Heller ikke dengang så det ud til, at tyven havde taget noget med derfra.